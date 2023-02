Bevi con NATURALIST, il thermos eco-friendly

Porta sempre con te le tue bevande, grazie al thermos da viaggio Naturalist, che ne custodisce la temperatura e il sapore

Da oggi in poi, le tue bevande avranno un altro gusto. Portale dove vuoi, grazie al thermos da viaggio The Naturalist, che ne conserva i sapori e le temperature originali. Dove trovarlo? Ma su Amazon, ovviamente, che ti dà uno sconto del 10% al momento dell’acquisto.

Naturalist è l’unica bottiglia da viaggio di cui hai davvero bisogno, perfetta per caffè, acqua, infusi, tè, bevande sia calde che fredde. Ogni cosa, al suo interno, manterrà la sua temperatura originaria.

Thermos da viaggio The Naturalist, il piacere in bottiglia

L’innovativo filtro a doppio uso in acciaio inox di Naturalist è perfetto per tè e caffè caldo o freddo, e per preparare deliziose acque fruttate. L’infusore di questo meraviglioso thermos non è come quelli standard, con fori di 1mm, ma ha fori di 0,5mm, il che garantisce un’infusione migliore.

E’ un thermos davvero pratico, e soprattutto eco-friendly, perché costituito da materiali completamente naturali, privi di BPA, non tossici e resistenti alle macchie, e agli odori. Puoi portarlo sempre con te, anche grazie alla sua composizione snella e leggera, che ti consente di inserirlo ovunque.

Grazie a questo thermos da viaggio, 100% naturale, ridurrai di gran lunga l’utilizzo di plastica e bottiglie varie, facendo del bene all’ambiente, e rispettandolo a tuttotondo. Naturalist può essere anche un’ottima idea regalo, adatta ad ogni occasione, perché ti consente di sorprendere chi ami, compiendo un dolce gesto anche nei confronti del pianeta.

Soddisfa i tuoi gusti, e porta sempre con te bevande fredde, calde, o come preferisci. Il thermos ha grandi potenziali, sia estetici che pratici. E, con l’occasione offerta da Amazon, puoi risparmiare il 10% sul costo di partenza, acquistando il prodotto ad un prezzo davvero ridotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.