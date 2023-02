Bastano 27 EURO per riscaldare tutta casa (e dimezzare le bollette!)

Questa pellicola isolante per termosifoni vi permetterà di mantenere in casa il massimo calore per ore e ore

Per avere casa sempre calda senza spendere un capitale in consumi energetici, provate questa genialata! Basterà utilizzare la Pellicola isolante per termosifoni marcata BLOSTM, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 13%.

L’articolo, disponibile a soli 27 euro, è facilissimo da installare e sarà una vera e propria salvezza per affrontare le temperature a ribasso di questo periodo. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna per domani stesso attivando in modo gratuito un abbonamento Amazon Prime. Cogliete subito l’occasione per godervi un caldo tepore a casa risparmiando sulle bollette!

Casa sempre calda con meno spese in bolletta con la Pellicola isolante per termosifoni BLOSTM

La pellicola isolante per radiatori BLOTM è realizzata con una pellicola a bolle di alta qualità che limita gli sprechi di energia in casa.

Il foglio con misure di 5m x 60cm è in grado di riflettere il 95% del calore nella stanza, così da farla rimanere più calda più a lungo riducendo i costi in bolletta. Il materiale dell’articolo è robusto, così da durare negli anni, ed è studiato per prevenire l’ossidazione. La sicurezza, ovviamente, è garantita essendo testato secondo i più alti standard.

Il riflettore della lamina isolante del radiatore è personalizzabile in quanto può essere facilmente tagliato a qualsiasi dimensione per essere posizionato dietro i termosifoni di tutte le forme e dimensioni. La modalità di installazione è facilissima: basterà appendere la pellicola alle staffe a parete del radiatore o utilizzare i cuscinetti adesivi inclusi. Una volta montato, il foglio risulterà discreto senza rovinare l’aspetto estetico di casa. Anche la manutenzione è minima in quanto servirà solo eliminare gli accumuli di polvere di tanto in tanto.

Approfittate subito dell’offerta Amazon per godervi un bel calduccio in casa senza sensi di colpa! Ad oggi la Pellicola isolante per termosifoni marcata BLOSTM è disponibile con uno sconto conveniente del 13%, quindi a soli 27 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.