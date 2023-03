BASTANO 21 EURO per gli Xiaomi Redmi Buds: corri, offerta IN SCADENZA!

Questi auricolari wireless ti offrono 18 ore di musica no-stop ed una qualità audio eccezionale!

Sei alla ricerca di auricolari wireless che ti garantiscano un audio eccezionale per tutto il tempo che vuoi? Allora sei nel posto giusto! Ad oggi gli Xiaomi Redmi Buds 3 sono in offerta bomba su Amazon con uno sconto incredibile del 27%.

Potrai acquistare le cuffiette a soli 21 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averle direttamente a casa tua entro pochissimi giorni, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Corri ad ordinare i tuoi nuovi auricolari, ne rimangono pochissimi a disposizione!

Xiaomi Redmi Buds 3: audio eccezionale e autonomia elevatissima

Gli Xiaomi Redmi Buds 3 sono gli auricolari ideali che ti permettono di ascoltare per ore e ore la tua musica preferita con una qualità eccezionale.

Il comfort è garantito in ogni occasione in quanto sono dotati di una struttura ergonomica che permette alle cuffie di adattarsi a orecchie di qualsiasi forma e grandezza. In più, grazie alla tecnologia Waterproof IP54, i dispositivi sono completamente resistenti sia alla pioggia che al vento: in questo modo potrai utilizzarli mentre nei tuoi allenamenti, mentre corri al parco o in qualsiasi attività sportiva all’aria aperta.

Utilizzarli è molto semplice infatti dopo il primo abbinamento tra i Redmi Buds e il dispositivo non sarà necessario riconnetterli nuovamente in quanto gli auricolari riconoscono automaticamente lo smartphone. La connessione, tra l’altro, è stabile e veloce in qualsiasi momento.

La caratteristica principale di questo modello è l’autonomia elevatissima: una singola carica permette di utilizzare le cuffie per 5 ore di fila, mentre se riposte nella custodia di carica hanno un’autonomia anche di 18 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.