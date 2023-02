Bastano 17€ per eliminare PER SEMPRE i peli di cane e gatto!

Peli sulle giacche, sui vestiti, sui tappeti, sul divano... eliminali con una sola passata grazie alla spazzola riutilizzabile a sole 17€.

Peli sulle giacche, sui vestiti, sui tappeti, sul divano… eliminali con una sola passata grazie alla spazzola riutilizzabile a sole 17€ che trovi su Amazon! Per una casa più pulita, igienizzata e confortevole.

Quando hai un migliore amico a quattro zampe, che sia un cagnolino, un gattino o un coniglietto, oltre all’amore che portano in casa sai bene che portano anche… una marea di peli! Purtroppo non c’è un modo immediato di arginarli prima che si depositino sui vari tessuti di casa: tende, tappeti, vestiti, letto, cuscini… a volte è veramente difficile contrastarli. Puoi risolvere questo problema con appena 17€ grazie ad ACE2ACE, la spazzola che toglie i peli degli animali e ti regala una casa molto pulita e confortevole.

Funziona a meraviglia anche sulle moquette, su divani e sulle coperte: basta qualche passaggio avanti e indietro e avrai tutto perfettamente pulito da ogni pelo superfluo. Super facile da pulire, questa spazzola a rullo ha 2 raschietti in silicone grigio che ti aiutano a rimuovere ancora più peli.

I peli vengono raccolti nel cassettino contenitore posteriore

Utilizzarla è semplicissimo: basta un passaggio deciso avanti e indietro per raccogliere tutti i peli, poi apri il cassettino, rimuovi i peli superficiali da davanti e dopo i peli raccolti nel cassettino posteriore. Ovviamente la spazzola non va utilizzata direttamente sugli animali domestici, e può pulire oltre ai peli anche rifiuti grossolani come chicchi di riso, pangrattato, pezzettini di carta ecc. Perfetta anche per levare i peli dagli animali dai tessuti della propria automobile.

Solo 17,99€ grazie allo sconto del 31% per questa spazzola togli peli animali a rullo che ti cambierà letteralmente la vita in maniera definitiva ma soprattutto economica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.