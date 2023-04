BASTANO 15 EURO per la Bilancia pesapersone digitale SUPER PRECISA

Il dispositivo assicura una misurazione accurata e affidabile del peso, e può essere utilizzata dai componenti di tutta la famiglia.

Chi è a dieta in vista della prova costume, non può non avere questo dispositivo utilissimo di ultima generazione È una Bilancia pesapersone digitale di alta qualità, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto del 28%.

Potrete acquistarla a soli 15,83€, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’articolo sta andando a ruba quindi cogliete l’occasione al volo e correte su Amazon a fare il vostro ordine!

Tutte le funzionalità della bilancia pesapersone digitale in offerta

La bilancia pesapersone digitale ha alcune delle migliori specifiche tecniche sul mercato delle bilance pesapersone. Il display LCD digitale retroilluminato offre una visualizzazione chiara e facile da leggere, mentre la piattaforma in vetro temperato di alta qualità offre una superficie resistente e facile da pulire.7

Inoltre, la bilancia pesapersone digitale ha una capacità massima di pesatura di 180 kg e una precisione di 0,1 kg, per una misurazione accurata e affidabile del peso. Questo vuol dire che tutti i componenti della famiglia possono sfruttare l’articolo senza problemi, dai bambini agli uomini adulti.

La bilancia pesapersone digitale è dotata di una funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia, e di una funzione di tara per la pesatura di oggetti di piccole dimensioni. In più, è facile da usare grazie ai suoi piedini antiscivolo e alla sua forma leggera e compatta.

L’articolo, quindi, è davvero utilissimo e non può mancare se volete monitorare con precisione qualsiasi variazione di peso. Ad oggi la bilancia pesapersone digitale è in super offerta su Amazon: potrete acquistarla a soli 15,83€ con uno sconto del 28% sul prezzo originale. La spedizione è gratuita e la consegna può essere richiesta anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Acquistate subito il vostro articolo, la promozione sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.