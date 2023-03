Bastano 11 EURO per usare il cellulare anche in doccia: l’articolo GENIALE è su Amazon!

Questa custodia impermeabile ti permette di guardare video o chattare con chi vuoi anche sotto la doccia

Finalmente potrai goderti i tuoi video preferiti o chattare con chi vuoi anche sotto la doccia utilizzando questo prodotto geniale! Parliamo della Custodia impermeabile per telefono marcata Manqyi, oggi in offerta su Amazon con uno coupon di sconto del 5%.

Potrai acquistarla a poco più di 11 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per averla direttamente a casa già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Corri ad ordinarla, stanno andando letteralmente a ruba!

Custodia impermeabile per telefono Manqyi: come utilizzare il cellulare anche sotto la doccia

La Custodia impermeabile per telefono marcata Manqyi è il prodotto geniale che vi permetterà di utilizzare lo smartphone anche sotto la doccia ma sempre nella massima sicurezza.

Il supporto è impermeabile a 360 gradi ed antiappannamento così da offrire una visuale sempre impeccabile in ogni occasione, ad esempio in bagno o in cucina. Grazie al touch screen flessibile da 0,25 mm potrai toccare liberamente il cellulare, regolare il volume, cambiare brano, giocare, scorrere i messaggi sia in doccia che nella vasca da bagno.

La custodia ha dimensioni universali ed è adatto a tutti i telefoni cellulari sotto i 6,8 pollici. Può essere utilizzato in modo verticale ma anche orizzontale per visualizzare i film o programmi a schermo intero. L’angolo di apertura fisso di 60° ha facile accesso ed impedisce anche la caduta accidentale dello smartphone.

L’articolo può essere installato rapidamente senza praticare fori e la super colla sul retro può fissare facilmente la staffa alla parete. In questo modo il muro non verrà danneggiato e l’utilizzo del cellulare sarà super comoda.

Ad oggi la Custodia impermeabile per telefono marcata Manqyi è in offerta su Amazon con uno coupon di sconto del 5%. Potrai acquistarla a poco più di 10 euro, compresa spedizione gratuita: un prezzo piccolissimo per un articolo geniale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.