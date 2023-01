BASTA SPRECO di CIBO con i contenitori da sottovuoto Laica

Il dato è allarmante ed è ormai noto a tutti: circa il 30% del cibo prodotto viene sprecato, cioè semplicemente gettato via. Cosa possiamo fare per ridurre questa percentuale sconcertante? Sicuramente partire dalle nostre case e dalla nostra quotidianità. Essere attenti quando si fa la spesa, non acquistare più di quello che è realmente necessario, evitare le inutili scorte e soprattutto conservare bene il cibo. Un grande aiuto viene dalla conservazione sottovuoto che allunga notevolmente la vita degli alimenti. Puoi acquistare ora su Amazon un set di 2 contenitore da sottovuoto Laica ad un ottimo prezzo.

Il set che ti costerà meno di 30 euro comprende:

un contenitore da 1 litro di dimensioni 19.4 x 20 x 8.5 centimetri

di dimensioni 19.4 x 20 x 8.5 centimetri un secondo contenitore da 2 litri di dimensioni 19.4 x 20 x 12 centimetri.

Il set di 2 contenitore da sottovuoto Laica permette di conservare sottovuoto gli alimenti garantendone la freschezza fino a 5 volte più a lungo rispetto ad una semplice conservazione in frigorifero.

Non solo grazie anche alla chiusura ermetica puoi conservare tutto il sapore dei tuoi cibi preferiti in tutta sicurezza e soprattutto senza odori. Questi contenitori sono adatti alla funzione “marinatura rapida” e anche alla conservazione in frigorifero.

Il set proposto è compatibile con le seguenti macchine da sottovuoto Laica:

vt3120

vt3119

vt3118

vt3117

vt3104.

Basta continuare a sprecare cibo. Acquista ora su Amazon il set di 2 contenitore da sottovuoto Laica e rendi questa tecnica la tua nuova modalità di conservazione dei cibi.

