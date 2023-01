Basta sprecare la carta da forno, usa i TAPPETINI in SILICONE

Inizia a cucinare senza l'aggiunta di olio e senza sprecare inutilmente tanta carta forno. Acquista ora su Amazon i tappetini in silicone firmati Amazon Basic

Utilissima per le cotture al forno e per evitare che il cibo si attacchi a teglie e pirofile ma quanta carta da forno sprecate nelle nostre cucine? Sicuramente tanta. Da oggi se vuoi essere più green puoi farlo nella tua quotidianità usando, dove possibile, i tappetini in silicone al posto della tradizionale carta forno. Acquistali ora su Amazon ad un prezzo piccolissimo, solo 14,84 euro.

Questi tappetini in silicone non solo ti consentiranno di evitar un inutile spreco di risorse ma anche di risparmiare in termini economici poiché li comprerai una sola volta e potrai usarli tutte le volte che vuoi.

Rispetta l’ambiente, non sprecare la carta da forno ma inizia ad usare i tappetini in silicone. Sono comodi e pratici da usare.

Con men di 15 euro arriverà a casa tua un set di 2 tappetini da forno in silicone perfetti per non far attaccare il cibo ai tegami da forno. La tua nuova cottura al forno diventerà semplice e davvero molto pratica. Niente carta da forno da smaltire ma solo dei tappetini da lavare e riutilizzare tutte le volte che vuoi.

Puoi dire addio non solo alla carta da forno e agli spray staccanti ma anche all’olio e ai condimenti spesso poco salutare. Quindi non solo eviti lo spreco di risorse ma potrai iniziare a cuocere le tue pietanze in modo più leggero e dietetico senza l’aggiunta di olio.

I tappetini in silicone resistono in forno fino a temperature di 250 °C e possono essere usati in teglie di dimensioni medie, ogni tappetino misura circa 30 x 42 centimetri. Inoltre sono facilissimi da pulire e anche privi di BPA.

Cosa aspetti? Inizia a cucinare senza l’aggiunta di olio e senza sprecare inutilmente tanta carta forno. Acquista ora su Amazon i tappetini in silicone firmati Amazon Basic a soli 14,84 euro.

