Basta pulizie domestiche, il lavapavimenti iRobot lo farà per te

Acquista il lavapavimenti iRobot su Amazon e risparmia ben 270 euro dal prezzo di partenza.

Quanto tempo impieghi a lavare i pavimenti di casa? E se ti dicessi che da oggi questo tempo diventerà il tuo tempo libero aggiuntivo? Sì hai capito bene, abbiamo scovato per te un elettrodomestico che farà le faccende domestiche al posto tuo. Si tratta del lavapavimenti iRobot, un prodotto connesso e intelligente che gestirai direttamente e comodamente dal tuo smartphone. Puoi acquistarlo ora su Amazon con un sconto davvero pazzesco del 38% che ti farà risparmiare ben 270 euro.

Liberati dalla fatica di pulire i pavimenti iRobot pulirà al posto tuo dove e quando vuori.

Lavare i pavimenti di casa non sarà più un tuo problema grazie al lavapavimenti iRobot.

Questo robot lavapavimenti pulisce i pavimenti come faresti tu, anzi lo farà anche meglio, grazie all’ugello spray ad alta precisione utilissimo per sciogliere le macchie più ostinate.

Grazie poi alle sue fibre assorbenti e all’impiego della forza elettrostatica il lavapavimenti iRobot catturerà tutto lo sporco, la polvere e i peli di animali domestici presenti con un’efficacia unica. Con la mappatura intelligente il robot è in grado di distinguere ciò che incontra sul suo percorso definendo quali aree pulire. Con questa tecnologia è possibile creare zone da ignorare e di conseguenza guidare e ottimizzare la pulizia.

Gestirai il lavapavimenti semplicemente tramite una richiesta al tuo assistente vocale oppure tramite l’app dedicata iRobot HOME. Non solo il robot è in grado di apprendere le tue abitudini di pulizia e di conseguenza offrirti dei programmi personalizzati. Non solo suggerisce anche un lavaggio extra quando il numero di pollini della tua zona è alto o durante la stagione in cui i tuoi animali domestici perdono una maggiore quantità di pelo.

Avere il lavapavimenti iRobot cambierà completamente la tuo routine di pulizia facendoti guadagnare tanto tempo libero. Acquistalo ora su Amazon e risparmia ben 270 euro dal prezzo di partenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.