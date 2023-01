Plastic free, grazie al set di contenitori in vetro per alimenti

Il set di contenitori in vetro per alimenti Kichly preserva i tuoi cibi e li conserva a lungo, grazie alla chiusura ermetica

Se cerchi dei contenitori che rispettino i tuoi alimenti e l’ambiente, quelli in vetro di Kichly sono la scelta ideale per te. Il set di contenitori in vetro, senza BPA, è ora in offerta, su Amazon, a soli 33,99€. Acquistalo subito, e dì addio alla plastica.

Approvato dalla FDA e dal FSC, il set Kichly contiene 18 pezzi, di cui 9 contenitori e 9 coperchi, di varie forme e misure, per consentirti di conservare il tuo cibo, senza abusare di plastica che inquina l’ambiente e potrebbe compromettere il sapore ed il gusto degli alimenti stessi.

Organizza la tua cucina con il set di conte nitori in vetro Kichly

2 contenitori di forma quadrata, 3 di forma rettangolare e 4 di forma rotonda, per un totale di 9 contenitori che creano questo fantastico ed indispensabile set di Kichly. Tutti formati da vetro borosilicato ad alta resistenza, insieme al polipropilene trasparente. I coperchi sono in plastica, ma senza BPA.

Grazie alla trasparenza del vetro, potrai vedere cosa c’è nel contenitore anche senza aprirlo, ed inoltre, il materiale farà sì che la qualità del tuo cibo non venga maltrattata, anzi, la freschezza verrà mantenuta a lungo.

I coperchi si chiudono con 4 chiusure con guarnizione in gomma, che permette di chiudere ermeticamente il contenitore, e di non far entrare umidità. Inoltre, permettono anche di non far fuoriuscire acqua o condimenti vari, in modo da poter trasportare tranquillamente i contenitori dove vuoi, che sia in ufficio, in palestra, o in un viaggio.

Il set di contenitori in vetro può essere utilizzato anche in forno o in microonde (senza coperchi), e resiste fino a 450℃. Inoltre, resistono anche al freddo del congelatore, fino a -20℃.

Lavarli e riporli nella dispensa è facile e pratico. Il set di contenitori in vetro Kichly è perfetto per conservare i tuoi alimenti in sicurezza, per portarli sempre con te, e per fare ordine nella tua cucina. Risparmierai spazio, e non dovrai più ricorrere a contenitori in plastica, dannosi per l’ambiente, o a contenitori usa e getta, poco sicuri per viaggi o trasferte.

Acquista ora il set di contenitori in vetro Kichly, e risparmia, grazie ad Amazon. Potrà essere tuo a soli 33,99€.