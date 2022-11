Basta plastica con la caraffa filtrante BRITA, sconto del 30% su Amazon

Con la caraffa filtrante BRITA risparmierai soldi e farai una scelta sostenibile. Acquistala con il 30% di sconto su Amazon

Si può risparmiare plastica e denaro insieme? Assolutamente sì, scegliendo i prodotti giusti. La caraffa filtrante BRITA farà proprio questo. Evitando di acquistare i classici fardelli d’acqua risparmierai soldi, perché userai quella del rubinetto, e farai una scelta sostenibile per l’ambiente poiché non produrrai tanta plastica in casa. Non solo ora puoi acquistarla su Amazon con lo sconto del 30%.

Dal prezzo iniziale di 59,99 euro, grazie allo sconto Amazon che anticipa il Black Friday, la pagherai 41,99 euro. Ma il risparmio reale è nettamente maggiore e potrai constatarlo quando non dovrai più comprare l’acqua al supermercato.

Tutti i vantaggi di avere la caraffa filtrante BRITA a casa tua

Con la caraffa filtrante BRITA dici ufficialmente addio alle tante bottiglie di plastica da gettare, all’incombenza di recarti al supermercato ad acquistare i fardelli e alla fatica di trasportarli fino a casa. Si stima che una famiglia media consumi in un mese almeno 120 bottiglie d’acqua, un numero davvero esorbitante se moltiplicato per il numero di famiglie italiane. Questa caraffa elimina il problema alla radice riducendo sensibilmente la plastica monouso.

La caraffa filtrante proposta dalla BRITA è pratica, comoda e maneggevole. Con una capacità totale pari a 2,4 litri, e una capacità in termini di acqua filtrata pari a 1,4 litri, fornisce in poco tempo la quantità di acqua adatta al consumo familiare. Il suo design è progettato con lo scopo di far sì che possa essere riposta in frigorifero. Verserai l’acqua fresca direttamente dalla caraffa. E poi è davvero semplice da usare, il riempimento della caraffa è facilitato da uno sportellino posto sul coperchio si apre con un solo dito. Quindi la riempi d’acqua e il resto lo farà da sola, tu dovrai preoccuparti solo di versarla in un bicchiere.

Inoltre è dotata di un utilissimo dispositivo elettronico, Memo, che ti ricorda di sostituire il filtro ogni 4 settimane. In questo modo la caraffa filtrante garantisce sempre una filtrazione ottimale. Acqua sempre buona e niente plastica in giro per casa o peggio dispersa nell’ambiente. La confezione comprende la caraffa e 6 filtri MAXTRA+ che ti garantiscono 6 mesi di acqua praticamente a costo zero.

Fare questa scelta oggi incide non solo sulla propria famiglia, sulla sua comodità e sulle sue finanze ma incide in misura maggiore sul pianeta che ci ospita. Risparmia soldi e dici addio alla plastica monouso Acquistandolo ora su Amazon la caraffa filtrante BRITA con il 30% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.