BASTA PASTI FREDDI fuori casa con lo scaldavivande elettrico e portatile

Smettila di accontentarti di un pasto freddo e poco soddisfacente, acquista ora su Amazon lo scaldavivande elettrico e portatile.

Sei stanco di consumare pasti freddi in ufficio o quando sei fuori? Non dovrai più farlo con lo scaldavivande elettrico e portatile che abbiamo scelto per te. Si tratta di un prodotto davvero utile che cambierà completamente il tuo modo di mangiare fuori casa.

Ti costerà solo 35,69 euro. Questo prodotto è perfetto nella stagione invernale quando tutti odiamo essere costretti a mangiare cibo freddo.

Cibo come se lo avessi appena preparato anche in ufficio con lo scaldavivande elettrico e portatile.

Lo scaldavivande elettrico e portatile che ti proponiamo può essere usato praticamente ovunque: a lavoro, all’università, a scuola, in viaggio e in trasferta. Questo perché è dotato sia di un cavo di alimentazione per auto che di un cavo di alimentazione domestica.

Grazie al design ottimizzato del foro per il vapore lo scaldavivande risulta completamente sigillato. In questo modo è assolutamente a prova di perdite sia se viene accidentalmente inclinato, scosso o addirittura capovolto. Non ci saranno limiti al tuo pranzo, potrai portare con te il cibo che preferisci anche zuppe, stufati e persino il brodo.

Con il miglioramento del sistema di riscaldamento e l’aumento della sua potenza a 75W, il tempo di riscaldamento si riduce notevolmente rispetto al vecchio modello. Basterà collegare lo scaldavivande elettrico circa 20-30 minuti prima dell’ora di pranzo per poi goderti un delizioso pasto caldo. Il contenitore in acciaio inox ha una capienza di 1,5 litri ed è progettato per essere rimovibile e quindi smontato per la pulizia dopo l’uso sia a mano che in lavastoviglie.

Oltre allo scaldavivande arriveranno inclusi nella confezione anche:

una borsa termica di alta qualità

un servizio di posate in acciaio inox

una vaschetta per frutta e verdura.

Smettila di accontentarti di un pasto freddo e poco soddisfacente, acquista ora su Amazon lo scaldavivande elettrico e portatile a soli 35 euro.

