Basta Mal di Schiena: Zaino con ruote a PREZZO SUPER

Lo zaino che alleggerirà e farà bene alla tua schiena, perfetto per il tempo libero, lavoro e non affaticarsi.

Sei alla ricerca di uno zaino per la scuola che consenta al tuo bambino di trasportare libri e quaderni senza fatica? Semplicemente vorresti uno zaino con le ruote per portare comodamente con te pc, effetti personali e qualsiasi altra cosa ti serva per il lavoro, l’università o il tempo libero senza avere il solito mal di schiena? Allora acquista subito lo Zaino NEW ZEA della KIPLING, adesso in SCONTO a solo 124,99 euro, ben 40% in meno rispetto al prezzo originale.

Lo zaino New Zea è dotato di ruote a 360° e maniglia estraibile che ti consentiranno di muoverti in modo veloce e agevole. In più ha una conformazione ergonomica, con spalline regolabili che si adattano perfettamente alla schiena del bambino o dell’adulto.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, fattore fondamentale se vuoi ricevere il regalo prima di Natale. Acquistando questo utilissimo accessorio per le tue giornate hai anche l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Non è mai stato così leggero andare a scuola o a lavoro grazie allo Zaino New Zea Kipling

Questo zaino è anche idrorepellente, fattore molto importante in quanto impedisce che il tuo pc o i tuoi libri possano bagnarsi e rovinarsi durante le giornate di pioggia.

Fondamentali sono la presenza di una tasca protettiva per laptop e di un portabottiglia che permetteranno a te e/o al tuo bambino di andare in giro o a scuola in modo leggero portando dietro un unico bagaglio e lasciando le mani libere.

Tutte le splendide funzioni dello Zaino New Zea Kipling sono accompagnate da un’estetica accattivante: è creato con tessuti alla moda, è colorato, ben proporzionato con una simpatica scimmietta in peluche attaccata all’esterno.

Desideri muoverti con facilità e leggerezza? Vorresti semplicemente fare un regalo utile? Allora acquista subito lo Zaino NEW ZEA KIPLING, ad un costo BASSISSIMO solo per il periodo delle festività di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.