Basta dispersione il calore con la pellicola isolante per finestre

Evita la dispersione di calore in casa tua e risparmia energia e denaro acquistando ora su Amazon la pellicola isolante per finestre ad un prezzo davvero conveniente.

Spesso il problema non è tanto del riscaldare efficacemente la propria casa quanto nell’evitare la dispersione del calore generato. Questo fenomeno è di gran lunga maggiore se per esempio la tua casa non è dotata di cappotto termico. In questi casi quello che puoi fare è dotarti di oggetti che ti aiutino a tenere il calore tra le mura di casa e noi abbiamo trovato per te il prodotto giusto, si tratta della pellicola isolante per finestre. Puoi acquistarla ora su Amazon a soli 19,99 euro, un prezzo piccolissimo per i vantaggi che ne deriveranno.

Un investimento davvero piccolo se conti che questo ti farà risparmiare energia e di conseguenza le tue bollette saranno decisamente più basse.

Tieni il freddo fuori e il calore dentro con la pellicola isolante per finestre

La pellicola isolante per finestre impedirà in maniera efficiente che l’aria fredda entri nelle stanze attraverso gli infissi e contribuirà quindi a mantenere la tua casa molto calda. In pratica la temperatura all’interno della tua abitazione tenderà ad essere costante durante tutto il giorno e anche durante la notte.

La dimensione della pellicola per finestre è di 150 e 170 centimetri, ovviamente potrai tagliarla della misura preferita per adattarla alle dimensioni della finestra da isolare. Il materiale impiegato è una termoplastica di alta qualità ed è dotato di una forte tenacità, consistenza morbida, alta trasparenza e non può essere facilmente danneggiato. Il prodotto viene fornito con una chiusura in velcro autoadesiva migliorata, più viscosa, non lascia segni sulla finestra e può essere facilmente rimosso quando non in uso.

