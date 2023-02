BASTA CAMBIARE BATTERIE con il mouse INPHIC wireless e ricaricabile

Puoi dire definitivamente addio a cavi e pile con il mouse INPHIC wireless e ricaricabile che puoi acquistare su Amazon a soli 14,99 euro.

Quando si scaricano le batterie del tuo mouse wireless? Sempre nei momenti meno opportuni, per esempio quando non ne hai di nuove con te o quando dovevi fare un lavoro urgente. Oggi non dovrai più preoccupartene perché abbiamo scovato per te un prodotto davvero interessante e utilissimo: il mouse INPHIC wireless e ricaricabile. Puoi acquistarlo ora su Amazon e dire addio alle batterie che si scaricano.

Quanto costa questo mouse? Un prezzo davvero irrisorio grazie allo sconto esclusivo Amazon del 40%, lo pagherai infatti solamente 14,99 euro ma non dovrai aggiungere la spese delle batterie da sostituire in continuazione.

Mouse INPHIC wireless e ricaricabile, più comodo di così non si può!

Il mouse INPHIC wireless e ricaricabile dispone di una batteria integrata di grande capacità che può essere utilizzata fino a un mese dopo una sola ricarica.

Questo mouse supporta la tecnologia wireless a 2,4 GHz per il collegamento al computer a 10 metri di distanza e poi Play and Plug. 3 interruttori DPI (1000, 1200, 1600) cambiano la velocità del mouse. Puoi utilizzare il mouse sempre e ovunque senza il problema di cavi o pile da sostituire. La funzione mute del mouse con sensore avanzato eliminare il 90% del rumore quando si usa e quindi non dà minimamente fastidio ai tuoi colleghi o se sei solito lavorare di notte. Il design di questo mouse è ultra sottile e confortevole, e se confrontato con prodotti simili presenti sul mercato è anche molto più leggero.

