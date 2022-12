Basta bottiglie di plastica, inizia da subito ad usare la borraccia

L’inquinamento ambientale è sotto i nostri occhi e noi abbiamo un ruolo fondamentale in questo. Nelle scelte di tutti i giorni possiamo essere più green ed ecologici. Puoi iniziare dalle bottigliette d’acqua di cui se ne consumano davvero tantissime, la maggior parte delle quali vengono poi disperse nell’ambiente. Inizia a portare con te una borraccia e non una bottiglietta di plastica. Acquistala ora su Amazon ad un ottimo prezzo.

La borraccia proposta è dotata di un coperchio con beccuccio che si apre con un solo dito e si chiude con altrettanta facilità. Inoltre il coperchio consente praticamente una tenuta stagna della bottiglia. Metti nella bottiglia tutto quello che vuoi e gusta la tua bevanda preferita con un flusso di liquido ventilato e regolare. La capienza pari a 1 litro la rende perfetta da portare sempre con sé.

Puoi portare la borraccia ovunque tu voglia. Usala in casa, in ufficio, in palestra oppure mentre fai sport all’aperto. Non solo anche se pratichi ciclismo in quanto le sue dimensione la rendono adatta alla maggior parte dei portabottiglie per bici. Ha poi un’impugnatura sagomata morbida al tatto e un pratico anello utilissimo per il trasporto.

Scegli tra i tanti colori disponibili quello che ti piace di più e a soli 14,99 euro acquisti su Amazon la borraccia grazie al quale ridurrai il consumo di plastica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.