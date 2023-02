Bambini SEMPRE AL SICURO con questo utilissimo prodotto!

Il baby monitor BOIFUN è proprio quello che ti serve per monitorare sempre il tuo bambino. Acquistalo ora su Amazon e usufruisci di uno sconto di 20 euro.

Con il baby monitor BOIFUN il tuo bambino sarà sempre al sicuro, è come se fossi sempre lì con lui ma al tempo stesso hai la libertà di fare altro. Non solo puoi sentirlo ma anche vederlo e se vuoi anche impostare delle ninna nanne per rendere più dolce il suo riposo. Acquistando ora su Amazon il baby monitor potrai usufruire di uno sconto del 29% e risparmiare in questo modo ben 20 euro dal costo iniziale.

Il baby monitor BOIFUN è piccolo, leggero, ricaricabile, a risparmio energetico ma soprattutto utilissimo

BOIFUN ha creato una nuova generazione di baby monitor portatili di dimensioni ancora più piccole. Il monitor pesa solo 91 grammi ed è dotato di una batteria ad alta capacità che lo rende libero da cavi di alimentazione, così da poterlo portare sempre con te.

In modalità VOX il baby monitor andrà in pausa per risparmiare energia, ma appena il microfono sempre vigile della telecamera percepirà un rumore come ad esempio il pianto del bambino, il display si attiverà immediatamente e ti avviserà illuminandosi e mostrandoti cosa accade. Con la funzione audio bidirezionale ad alta definizione non solo puoi sentire la voce del tuo bambino, ma premendo un tasto puoi parlare con lui in qualsiasi momento, anche solo per confortarlo. E se servisse, puoi scegliere tra 8 dolci ninne nanne che verranno riprodotte dalla videocamera per aiutarlo a dormire.

L’area di copertura di questo baby monitor è decisamente ampia, ovvero pari a 260 metri. Questo baby monitor non è solo conveniente, ma anche ricco di funzioni, include la visione notturna, il monitoraggio della temperatura, un promemoria per la pappa e sveglie di vario tipo.

Il baby monitor BOIFUN è proprio quello che ti serve per monitorare sempre il tuo bambino. Acquistalo ora su Amazon e usufruisci di uno sconto di 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.