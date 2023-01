Bambini contro genitori: chi avrà la meglio?

Il gioco da tavola Bambini contro genitori riunisce tutta la famiglia, e vi farà divertire, scoprendo nuove cose della nostra storia

Anche se le feste natalizie sono quasi giunte al termine, è sempre un buon momento per un bel gioco da tavola. E allora, perché non acquistare Bambini contro genitori, il gioco che mette a confronto due generazioni? Lo trovi su Amazon, in offerta a soli 11,77€.

Metti d’accordo tutta la famiglia, e divertiti a scoprire le regole di Bambini contro genitori. Un viaggio nella storia, che ripercorre le tappe più importanti dell’umanità, e sulle quali grandi e piccini devono sfidarsi. Chi sarà il più veloce a rispondere? E chi riuscirà a tagliare per primo il traguardo?

Tira il dado e fai la tua mossa, con bambini contro genitori: più ne sai, più avanzi

Il gioco da tavola contiene domande preparate appositamente per i bambini dai 6 anni di età e per i genitori.

Il set contiene un tabellone, 208 domande interessanti, 54 carte, 12 gettoni, dadi e 2 gettoni, regole del gioco. Si gioca divisi in due squadre: da una parte i bambini, dall’altra i genitori. Rispondendo alle domande, si avanza sempre di più, fino a tagliare il traguardo. Vince, ovviamente, chi arriva prima.

È un gioco educativo, stimolante, ben strutturato e facile da capire. La durata di ogni partita è di circa 20 minuti, quindi è abbastanza veloce e non ti annoierà, sicuramente.

Un gioco da tavola divertente e adatto a tutta la famiglia. Questa innovazione regalerà un tempo di qualità a chi ci giocherà. Conoscere ed imparare la storia del mondo, giocando, è un’attività più stimolante per i bambini, che si divertiranno a saperne una di più dei loro genitori, per avere la vittoria in pugno.

