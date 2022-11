Avventure all’aperto anche sotto lo zero con la Giacca riscaldata IN SUPER SCONTO!

Il rivestimento termico elettrico offre comfort e funzionalità con tre impostazioni della temperatura regolabili in base alle proprie esigenze

Tutti gli amanti dell’avventura e delle attività all’aria aperta potranno sbizzarrirsi come vogliono senza temere il freddo grazie alla Giacca riscaldata targata CONQUECO. In occasione del Black Friday, su Amazon è attiva una super promozione con il 21% di sconto.

Solo per oggi pagherete l’articolo 99,99 euro, anziché 125,99 euro. La spedizione è gratuita con possibile consegna presso i punti di ritiro adibiti.

La giacca riscaldata CONQUECO perfetta per tutte le avventure all’aperto

La giacca riscaldata CONQUECO permette a chiunque di muoversi in libertà e con stile anche con temperature sotto lo zero. Il rivestimento termico elettrico offre comfort e funzionalità con tre impostazioni di temperatura per la regolazione individuale del calore. È possibile azionare il riscaldamento attraverso un pulsante facile da usare e che innesca in pochissimi secondi la fonte di calore.

Il rivestimento di riscaldamento elettrico è dotato di porta USB collegata a tre pannelli di riscaldamento: uno sul retro e due sull’addome. La temperatura di riscaldamento può arrivare fino a 45 gradi, condizione ideale per poter affrontare anche escursioni lunghe ed impegnative in montagna.

Il prodotto, dotato di un power bank ed un cavo di ricarica, può essere lavato senza problemi a secco, in lavatrice o a mano. La giaccia è anche impermeabile ed antivento ed è disponibile in diverse taglie (le misure sono conformi a quelle standard). La sua calzata è ottimale e durevole: grazie ad un tessuto morbido e resistente allo stesso tempo, è garantita la massima libertà di movimento ad una temperatura sempre confortevole.

Questa Giacca riscaldata CONQUECO è, quindi, il capo perfetto per rimanere sempre caldi anche nei giorni più freddi, che siate in montagna o in città. In occasione del Black Friday, su Amazon è attiva una super promozione sull’articolo con il 21% di sconto. Solo per oggi il prezzo scontato ammonta a 99,99 euro, con spedizione completamente gratuita.

