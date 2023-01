ATMOSFERA accogliente e invernale? Ecco, il camino a BIOETANOLO

Vuoi creare un’atmosfera unica nel salotto di casa tua? Non hai il camino e vorresti comunque ricrearlo per le serate invernali? Oggi, puoi trovare il camino a bioetanolo di Outsunny, ad un prezzo super conveniente. In offerta su Amazon a 137,95€.

Non hai il camino tradizionale a casa? Ma lo vorresti? Ecco, questo delizioso caminetto a bioetanolo è tutto ciò che stavi cercando. Lo trovi ad un prezzo super, con tanto di sconto del 44%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il caminetto ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Poi al momento del pagamento finale, risulterà scontato automaticamente.

Crea un’atmosfera unica nel salotto di casa tua con questo caminetto a bioetanolo. L’ambiente cambierà totalmente con un solo click. Semplice e super elegante, perfetto per qualsiasi tipo di ambiente.

Questo bellissimo caminetto a bioetanolo è in grado di scaldare uno spazio di dimensioni: 25-30 mq. Un modo totalmente sicuro e anche super ecologico che non provocherà alcun emissioni di fumo o polvere.

Un camino interamente realizzato in acciaio inox verniciato molto bene, quindi super resistente al calore anche fino a 800 gradi. Possiede ben due bruciatori da ben 1,5 litri per avere poi una capacità totale di 3 litri.

Possiede una camera a combustione molto sicura e anche contro la fuoriuscita di qualsiasi combustibile. Un caminetto super professionale e dal design unico.

Se stavi cercando un modo per stravolgere il tuo salotto durante l’inverno, per ricreare un’atmosfera unica, sei nel posto giusto. Ecco, il caminetto a bioetanolo ad un prezzo super conveniente con tanto di sconto di ben 44%. La stanza cambierà in un attimo con questo caminetto, ti sentirai come in un film di Natale davanti al camino mentre fuori nevica forte.

