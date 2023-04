ASSURDO! Sconto di oltre 350€ per SAMSUNG Galaxy Z Flip4, incredibile ma vero!

Acquista ora il tuo Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon a soli 778,98€ e risparmia il 32% sul prezzo di listino solo su Amazon fino a esaurimento!

Fermi tutti: ecco un’offerta incredibile con un ribasso pazzesco che non puoi ignorare! Samsung Galaxy Z Flip4 è ora disponibile su Amazon con uno straordinario sconto del 32%, passando da 1.139,00€ a soli 778,98€! Questa offerta è a tempo limitato, quindi non aspettare oltre e aggiungi il tuo Galaxy Z Flip4 al carrello ora!

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone pieghevole di ultima generazione, che combina un design raffinato e innovativo con prestazioni eccezionali. Con un display principale da 6,7 pollici Dynamic AMOLED e un display esterno da 1,9 pollici Super AMOLED, potrai goderti una visione straordinaria e interagire con il tuo dispositivo anche quando è chiuso. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888, il Galaxy Z Flip4 offre prestazioni rapide e affidabili, ideali per lo streaming, il gaming e l’utilizzo di app pesanti.

La fotocamera principale del Galaxy Z Flip4 è composta da un modulo da 12MP grandangolare e un modulo da 12MP ultrawide, mentre la fotocamera frontale da 10MP permette di scattare selfie di alta qualità e di effettuare videochiamate nitide. La batteria da 3.300mAh garantisce un’autonomia più che soddisfacente, mentre la ricarica rapida e la ricarica wireless ti permettono di avere sempre il tuo dispositivo pronto all’uso.

Oltre 350€ di sconto per lo smartphone più originale e performante sul mercato: non puoi perderlo!

Il Galaxy Z Flip4 è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IPX8, che lo rende ideale per l’utilizzo quotidiano e per affrontare le sfide della vita moderna. Grazie ai 128GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto e video. Inoltre, con la connettività 5G e Wi-Fi 6, potrai navigare velocemente e rimanere sempre connesso.

Non perdere l’occasione di aggiudicarti il Samsung Galaxy Z Flip4 a un prezzo mai visto prima! Approfitta di questa offerta imperdibile e scopri il futuro della tecnologia mobile. Acquista ora il tuo Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon a soli 778,98€ e risparmia il 32% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.