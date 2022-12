Assapora il gusto del pane fatto in casa, con la macchina per il pane in OFFERTA

Macchina per il pane Kenwood, con cottura a vapore, ottima per gustare un ottimo pane fatto in casa, con facilità e praticità

Se ti piace stare con le mani in pasta, e preparare deliziose ricette per te e per i tuoi cari, ma non hai gli strumenti necessari per farlo, acquista la macchina per il pane con cottura ventilata Kenwood. Grazie allo sconto Amazon, potrà essere tua a soli 139,00€. Affrettati, e quest’anno, per il pranzo di Natale, il pane fallo tu.

La macchina per il pane BM350 Kenwood è automatica: prima prepara l’impasto e poi lo cuoce, grazie alla funzione “Preparazione Rapida”, permette di passare dall’impasto alla cottura in soli 58 minuti.

Le funzioni della macchina per il pane Kenwood

Un timer aiuta a programmare l’accensione e l’esecuzione del programma impostato con partenza ritardata fino a 15 ore: preparare e programmare alla sera per avere al mattino, all’ora desiderata, il pane fresco e fragrante.

La macchina dispone di un indicatore dello stato del programma di lavorazione: preriscaldamento, impasto, lievitazione, solo forno, riscaldamento, tre capacità di produzione: 500 g, 750 g, 1 kg, pulsante menu per selezionare fino a 14 programmi di cottura per pane/impasto.

Inoltre, possiede dei programmi specifici per la preparazione del pane senza glutine e della marmellata; impostazione programmata per la selezione del formato del pane; scelta tra 3 livelli di doratura: chiara, media, scura, basta armarsi di pochi ingredienti essenziali, aggiungere quelli che il gusto e la fantasia suggeriscono e le macchine per il pane Kenwood sono pronte per sfornare gioia pura. La cottura ventilata ti permette di ottenere, a seconda del pane desiderato, una crosta più croccante.

La macchina per il pane Kenwood, in dotazione ha lo spegnimento automatico, luce interna, mantenimento in caldo fino ad 1 ora; piedini antiscivolo, dispositivo a protezione contro l’interruzione della corrente: mantiene in memoria il programma impostato fino ad 8 minuti.

Acquista la macchina per il pane Kenwood, e divertiti a creare meravigliosi impasti da gustare in famiglia. Prendi al volo l’occasione, e risparmia.