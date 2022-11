Aspirapolvere senza fili Uoni X1: su Amazon con un COUPON del 50%

Su Amazon puoi acquistare l'aspirapolvere senza fili Uoni X1 con un coupon del 50% che ti farà risparmiare ben 85 euro.

Aspirapolvere senza fili ultrapotente al 50% di sconto, un sogno? No, è assolutamente una realtà. Su Amazon è possibile acquistarlo con un coupon del 50% che ti farà risparmiare ben 85 euro dal costo iniziale.

Questo aspirapolvere è targato Uoni, è potente, maneggevole e multifunzione. In pratica tutto quello che cerchi in un elettrodomestico di questo genere è esattamente presente nella versione X1.

Un aspirapolvere senza fili che praticamente non ha bisogno di presentazioni

Un aspirapolvere potente e flessibile che consente di pulire in tutte le direzioni e gli angoli. Ciò è possibile poiché questo elettrodomestico è stato progettato con una rotazione orizzontale di 270° e una rotazione verticale di 90°. L’aspirapolvere cordless Uoni X1 arriva praticamente ovunque e soprattutto dove non arriveresti con altri elettrodomestici. Inoltre con una batteria da 2200 mAh può essere usato per ben 60 minuti in maniera continuativa.

Una scopa elettrica molto potente, da 28000 pa, dotata di un motore ad alte prestazioni e di recente generazione. Consente di aspirare in maniera efficace i peli di animali domestici, la polvere fine e anche le particelle più grandi. Inoltre l’aspirapolvere senza fili Uoni X1 può essere usato su moquette, pavimento in legno duro, pavimento in piastrelle e pavimento in marmo.

Dotato di sistema di filtraggio HEPA questo aspirapolvere senza fili può arrivare a filtrare fino al 99% della polvere, tenendoti lontano dall’inquinamento secondario e purificando in questo modo l’aria che respiri in casa. La presenza di una luce a LED sulla testa può esserti di grande aiuto nella pulizia di angoli scuri e morti.

L’aspirapolvere senza fili Uoni X1 è dotato sia di una bocchetta a lancia lunga che di una spazzola a setole 2 in 1. Perciò può essere usato sia in maniera classica per pulire pavimenti e tappeti ma anche come piccolo aspirapolvere portatile per arrivare in parti della casa meno accessibili, come mobili o altro. Questo si deve anche al fatto che non è necessario portare fili per tutta la casa quando lo si utilizza.

L’aspirapolvere senza fili Uoni X1 può essere tuo praticamente a metà prezzo, non farti sfuggire questa incredibile offerta ora solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.