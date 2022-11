Aspirapolvere senza fili portatile Philips, RISPARMIA 130 euro

Acquista ora su Amazon l'aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro e approfitta dello sconto del 46% che ti farà risparmiare ben 130 euro.

Pulire ogni angolo della tua casa senza pensare a dove attaccare la spina per avere corrente elettrica? Oggi lo puoi fare con l’aspirapolvere senza fili portatile Philips SpeedPro. Non solo la comodità di utilizzo ma anche la possibilità di acquistare un modello top di gamma praticamente a metà prezzo. Grazie alle offerte riservate al Black Friday puoi acquistare questo elettrodomestico su Amazon con il 46% di sconto e in questo modo risparmiare ben 130 euro.

Difatti dal prezzo iniziale di 279,99 euro sarà tuo a soli 149,99 euro.

Aspirapolvere senza fili portatile Philips SpeedPro per una pulizia veloce e potente

L’aspirapolvere senza fili portatile Philips SpeedPro è un elettrodomestico davvero indispensabile in casa con l’aspirabriciole senza fili integrato aspira fino al 98% di polvere e sporco ad ogni passata. Grazie alle luci LED presenti a livello della spazzola riuscirai a catturare anche la polvere più nascosta. In pratica questo aspirapolvere senza fili portatile non lascerà scampo alla polvere presente in casa.

Inoltre si adatta a tutti i tipi di sporco grazie alla possibilità di scegliere tra 2 impostazioni di velocità. La batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio da 18 V permette all’aspirapolvere di avere un autonomia fino a 30 minuti.

E poi l’aspirapolvere senza portatile fili Philips SpeedPro è dotato di una spazzola di aspirazione capace di ruotare di 180 gradi e il filtro presente è lavabile. In questo modo non solo la tua casa sarà sempre ben pulita ma anche lo stesso elettrodomestico.

Acquistando questo prodotto a casa tua arriverà una confezione contenente:

la scopa elettrica senza sacco

una spazzola di aspirazione a 180°

una bocchetta a lancia

una spazzola integrata

il comodo supporto da parete

un adattatore CA

un filtro lavabile.

Approfitta subito dello sconto del 46%, risparmia ben 130 euro e acquista ora su Amazon aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro.

