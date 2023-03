Aspirapolvere potentissimo ROWENTA a quasi META’ PREZZO: corri su Amazon!

Grazie alla super offerta di Amazon, solo per oggi potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino

Dopo una lunga giornata di lavoro, fare le pulizie a casa diventa un incubo e ne sappiamo tutti qualcosa. Per fortuna possiamo farci aiutare dall’Aspirapolvere senza fili marcato Rowenta, l’elettrodomestico super potente che fa brillare i pavimenti senza il minimo sforzo! Ad oggi è in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 46%.

L’articolo è disponibile a soli 139 euro, quindi con un bel risparmio di 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. In più, procedendo all’ordine, si potrà sfruttare una promozione aggiuntiva che prevede l’attivazione o l’estensione gratuita dell’abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e la possibilità di ottenere fino a 225 euro di Buoni Amazon. Un’occasione così non si era mai vista, coglila al volo!

Pavimenti impeccabili con l’Aspirapolvere senza fili Rowenta

L’Aspirapolvere senza fili marcato Rowenta è progettato per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile.

Il dispositivo è dotato di tecnologia ciclonica con un potente motore da 100 W. È in grado di catturare la polvere in una sola passata, per pulire ovunque senza problemi, scegliendo tra le velocità automatiche ECO e SURFACE o la modalità Turbo.

La spazzola motorizzata con rullo rimovibile è sottile solo 2 cm per passare anche sotto i mobili più bassi. In più l’aspirapolvere è dotato di illuminazione con luci LED per una migliore visibilità e una pulizia più facile nei punti più nascosti.

La modalità d’uso è semplicissima: la scopa elettrica è leggera e super maneggevole con un peso di soli 2,4 kg. Per di più con la posizione Stop&Go non avrai più bisogno di posizionarla sul pavimento quando usi l’aspirabriciole perché il tubo e la spazzola restano in piedi da soli.

L’Aspirapolvere senza fili marcato Rowenta è una vera e propria bomba ed oggi è disponibili in offerta top su Amazon con uno sconto mai visto del 46%. Corri ad ordinarla per avere casa splendente al minimo sforzo!

