Aspirapolvere Philips senza fili SCONTO Black Friday del 42%

Sconto del 42% per l'aspirapolvere senza fili di Philips su Amazon.

L’aspirapolvere senza fili è un’invenzione incredibile, ti permetterà di pulire casa con più facilità e in modo veloce. Oggi, con lo sconto da Black Friday, troviamo l’aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro Max, ad un prezzo shock, in offerta su Amazon a 249,99€. Risparmierai ben 180€, rispetto al suo prezzo di partenza.

Per acquistare la potente aspirapolvere senza fili di Philips con lo sconto del 42%, ti basterà aggiungerla al carrello Amazon. Ed al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Pulisci meglio e più velocemente con l’aspirapolvere senza fili di Philips

Questa aspirapolvere senza fili, ti permetterà di raggiungere ogni angolo della casa, pulendo bene ed impiegandoci meno tempo. Rispetto a quelle tradizionali, il modello Philips è anche portatile.

L’aspirapolvere di Philips possiede una spazzola di aspirazione a ben 360°, con tanto di luci LED. Le quali ti permettono di vedere la polvere più nascosta, così tutto lo sporco verrà raccolto in pochissimo tempo.

Inoltre, questo modello è sia una scopa elettrica, che un’aspirabriciole 2 in 1. Ha un’autonomia fino a 65 minuti. Potrai controllare tutto dal suo display digitale smart. Il quale ti indica quanto tempo potrai ancora utilizzare l’aspirapolvere.

Un’aspirapolvere, dalla tecnologia di aspirazione senza sacco. Il PowerCyclone 8 offre un elevato flusso d’aria, molto duraturo con tanto di garanzia di cinque anni. All’interno della confezione troverai, la scopa elettrica 2 in 1, ma anche una spazzola di aspirazione, una integrata, un filtro lavabile, un alimentare e anche un supporto da parete.

L’aspirapolvere senza fili di Philips, è perfetta per pulire meglio e in maniera più veloce. Ed oggi troviamo questo modello ad un prezzo incredibile, con lo sconto del Black Friday. In offerta su Amazon a 249,99€. E per tutti gli utenti Prime è garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.