Aspiracenere elettrico per stufe e camini FORTE SCONTO

Ribimex è un aspiracenere professionale perfetto per camini e stufe. Acquistalo su Amazon con il 17% di sconto e per soli 49,90€.

È arrivato il freddo, e con lui la voglia di scaldarsi dolcemente di fronte a camini o stufe a pellet. Dopo essersi riscaldati a dovere, una volta spenta la stufa o il camino, c’è sempre un problema da affrontare: quello della cenere! La cenere che si deposita è davvero difficile da eliminare, e le normali aspirapolveri potrebbero incepparsi e smettere di funzionare. Ci vuole un prodotto specifico, proprio come il CeneFlame della Ribimex. Con il Ceneflame potrai aspirare ceneri fredde da caminetti, stufe a legna, stufe a pellet, barbecue e molto altro ancora.

Con motore da 1200W e filtro aria di scarico, Ceneflame assicura una potenza d’aspirazione costante, alta e durevole nel tempo. Viene fornito con un filtro HEPA di ricambio che filtra l’aria aspirata prima che sia rigettata dall’aspiracenere.

Perfetto per le ceneri fredde

Il Ceneflame di Ribimex è dotato di 3 ruote per poterlo trasportare in maniera agevole per tutta casa, ed è 100% made in Italy. Un prodotto top di gamma per la sua categoria, disponibile in vari colori e ideale per tutti i possessori di stufe, barbecue e persino forni a legna. La cenere non sarà mai più un problema a casa tua, grazie a CeneFlame, oggi con il super sconto del 17%. Potrai goderti senza alcun pensiero il fuoco scoppiettante del camino o della tua stufa a pellet, senza pensare alle conseguenze e senza rischiare di rovinare l’aspirapolvere di casa o perdere molto tempo con detergenti e pezzette.

Cosa aspetti? Acquista per te o per un tuo amico questo aspiracenere elettrico potente e funzionale. Solo 49,90€ grazie allo sconto del 17% già applicato sulla pagina Amazon.

