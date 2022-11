Aspirabriciole wireless: sconto SUPER del 43%

L’aspirabriciole è una delle mode del momento, uno strumento che sta andando sempre più a ruba. Perfetto per pulire la tavola dopo una cena con gli amici. Oggi, è possibile trovare l’aspirabriciole wireless Rowenta ad un prezzo formidabile, in offerta su Amazon a soli 32,99€. Uno sconto mai visto, da 57,99€ a 32,99€.

Per poter utilizzare lo sconto basta recarsi sulla piattaforma Amazon e inserire il prodotto nel proprio carello. In quanto, non occorrerà inserire nessun coupon, lo sconto verrà già applicato automaticamente dal sito. E si tratta di uno sconto di ben 25€.

Ottimo aspirabriciole per pulire ogni angolo di casa

L’aspirabriciole è un prodotto del tutto nuovo sul mercato, uno strumento molto utile per poter pulire in modo veloce e anche molto preciso le superifici di casa. L’aspirabriciole wireless Rowenta AC2320 Extenso è in grado di pulire ogni singolo granello di polvere o briciola presente.

Inoltre, è molto semplice da utilizzare, possiede due contenitori per le polveri ed è portatile. Quindi, può essere spostato ovunque si voglia, senza doverlo collegare ad un filo, in quanto funziona in maniera wireless e a batteria.

Possiede un voltaggio di 3.6 V e ha un’unica velocità. La capacità del contenitore è di ben 350 ml e ha un filtraggio con filtro permanente. L’aspriabriciole viene ricaricato tramite una spina jack.

Le sue caratteristiche sono molte, ma tra le tante va citata la sua facilità nel pulire le superfici. In grado di rimuovere qualsiasi tipo di sporcizia. Oltre che essere uno strumento molto leggero all’uso e anche duraturo a livello di batteria.

L’aspirabriciole wireless Rowenta è in grado di pulire anche nelle zone più difficili, possiede una bocchetta lancia piatta che permette di acceddere a qualsiasi angolo. Inoltre, ha un’impugnatura ergonomica, quindi ciò assicura una prestazione d’uso molto più comoda e facile.

La potente aspirabriciole wireless Rowenta può essere acquistata in offerta su Amazon a 32,99 €. Un’offerta da non lasciarsi scappare, dato che è un prodotto molto interessante, utile e di ottima qualità. Ovviamente, per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, la spedizione viene effettuata gratuitamente con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

