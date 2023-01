Aspirabriciole Philips: con l’aspirazione ciclonica nessuna briciola avrà scampo

Ogni volta che cade qualche briciola o vedi della polvere sei costretto a prendere il tuo aspirapolvere pesante e ingombrante? Se la risposta è sì da oggi puoi anche smettere di farlo perché ti proponiamo qualcosa che ti faciliterà la vita: l’aspirabriciole Philips, comodo, leggero, ergonomico e potente. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo davvero speciale per le alte prestazioni garantite.

Arriva ovunque e aspira di tutto con aspirabriciole Philips EnergyCare

L’aspirabriciole Philips EnergyCare da 10,8 V è leggero e potente ed è dotato di una batteria agli ioni di litio molto duratura. L’efficace sistema di ricarica non utilizza più energia quando le batterie sono cariche in questo modo vengono evitati inutili sprechi.

Il supporto per la ricarica dell’aspirabriciole dispone sia di una spazzola che di una bocchetta. La spazzola consente di non danneggiare oggetti delicati durante la pulizia mentre la bocchetta consente, invece, di raggiungere i punti più difficili come per esempio gli angoli.

Il flusso d’aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco al suo interno con la massima potenza di aspirazione. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.

Il design aerodinamico della bocchetta dell’aspirabriciole Philips è stato pensato per assicurare una raccolta ottimale della polvere anche delle particelle più piccole. E poi la pulizia è facilitata dalla speciale impugnatura ergonomica che garantisce una presa ottimale, così è possibile maneggiare l’aspirabriciole in modo semplice.

