Aspira e lavapavimenti Rowenta, su Amazon LO PAGHI 90 euro IN MENO!

Approfitta subito dell'offerta e acquista ora su Amazon il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta e risparmi 90 euro dal costo iniziale.

Quanto sarebbe avere una casa sempre pulita e splendente senza però dover faticare per ora? E se ti dicessi che c’è un elettrodomestico che pulisce al posto tuo in maniera assolutamente impeccabile? Non ci credi? Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta RR8275 X-Plorer tutto questo è possibile! E non solo adesso lo paghi anche poco. Ora puoi acquistarlo su Amazon con un ottimo sconto del 27% che ti farà risparmiare ben 90 euro.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta ti cambia letteralmente la vita e pulisce la tua casa in modo impeccabile!

Vuoi sapere cosa farà per te il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta RR8275 X-Plorer? Praticamente tutto, ecco di seguito le caratteristiche che rendono unico questo prodotto.

Grazie al sistema di navigazione automatico con sensori infrarossi anticaduta , il robot Rowenta è in grado di riconoscere gli oggetti e schivare gli ostacoli.

Dotato di 2 spazzole laterali per angoli e zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale motorizzata per polvere e detriti, sistema di aspirazione e filtrazione efficace e Sistema Aqua Force per lavare e aspirare contemporaneamente.

L’app gratuita Rowenta Robots, che va bene sia con iOS che Android, consente di comandare il robot anche quando sei fuori casa. Inoltre è anche compatibile con gli assistenti vocali quali Amazon Alexa e Assistente Google perciò puoi anche gestirlo con la tua voce.

Questo robot è in grado di salire su moquette e tappeti alti fino a 15 mm per risultati di pulizia elevati su ogni superficie.

E poi possiede 3 modalità di pulizia . Scegli la modalità in base alle tue esigenze per una pulizia completa della casa: modalità Auto , modalità Auto Express per sessioni più veloci (30 minuti) e modalità Wall-Follow per pulire lungo pareti e angoli

La batteria agli ioni di litio a lunga durata e prestazioni elevate assicura fino a 150 minuti di autonomia con una sola carica, abbastanza per coprire fino a 150 metri quadrati, il robot torna da solo alla base per ricaricarsi.

