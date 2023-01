Ascolta il tuo cuore, con il sensore cardiaco ECG portatile

Il sensore cardiaco ECG portatile di Wellue ti consente di tenere sotto controllo il battito in una semplice mossa, quando e dove vuoi

Monitora il tuo battito cardiaco quando e dove vuoi, grazie al sensore cardiaco ECG portatile, di Wellue. Lo trovi ora, in offerta, su Amazon, a soli 93,49€. Acquistalo subito, ed avrai un dispositivo comodo, pratico, attendibile, ed utile in ogni circostanza.

Grazie allo sconto del 15%, potrai risparmiare ed acquistare un accessorio di qualità ad un prezzo imbattibile. Wellue-DUOEK-S è il tuo dispositivo personale di fiducia di monitoraggio del cuore.

Tieni sotto controllo la tua salute ovunque, con il sensore cardiaco ECG portatile

Nel giro di due ore, avrai una carica completa, con la quale potrai misurare il battito fino a 500 volte. È un dispositivo leggero e piccolo da portare sempre con sé. In questo modo, non dovrai temere per la tua salute, perché potrai monitorare il cuore in ogni luogo, e in ogni momento.

Basta mettere le dita sui sensori per accendere il dispositivo. Grazie allo schermo OLED di alta qualità, potrai visualizzare chiaramente la forma d’onda EKG in tempo reale.

Occorreranno dai 30 secondi ai 5 minuti per rilevare la frequenza e le eventuali aritmie, tachicardie o brachicardie, o altri anomalie del battito.

Grazie all’app ViHealth, potrai collegare il sensore cardiaco ECG portatile direttamente al tuo smartphone. In questo modo, potrai registrare i tuoi dati, i tuoi valori, avendo un quadro clinico più chiaro e dettagliato. I referti possono essere rivisti o condivisi con il medico in un file PDF per la diagnosi e il piano di trattamento.

Il monitor cardiaco dispone anche di Bluetooth, in modo tale da connetterlo ai dispositivi che preferisci. Acquista ora il sensore cardiaco ECG portatile, e risparmia con lo sconto Amazon. Prenditi cura della tua salute in ogni momento, perché il cuore è la macchina del corpo. Non perdere tempo, ed ordina il dispositivo.