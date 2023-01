Asciugacapelli professionale Philips a META’ PREZZO su Amazon

Acquista ora su Amazon l'asciugacapelli professionale Philips a meno della metà del prezzo.

Vuoi avere i capelli sempre in piega come se fossi appena uscito dal parrucchiere ma senza spendere soldi dal parrucchiere? Ora puoi farlo acquistando su Amazon l’asciugacapelli professionale DryCare Pro firmato Philips. Abbiamo scovato per te un’offerta davvero unica e imperdibile.

Grazie al 51% di sconto questo fantastico asciugacapelli sarà tuo a meno della metà del prezzo. Dal costo iniziale di 62,99 euro lo pagherai solamente 30,99 euro. Un prezzo davvero assurdo per la qualità e professionalità di questo prodotto per la cura dei capelli.

Con l’asciugacapelli professionale Philips è come se andassi dal parrucchiere ogni giorno

Questo asciugacapelli professionale ha letteralmente tutto quello che ti serve per avere dei capelli tanto belli quanto sani.

Dotato di una potenza di ben 2200 W e di una elevata velocità dell’aria in uscita l’asciugacapelli Philips garantisce risultati professionali. Il sistema ThermoProtect ti assicura poi la migliore temperatura di asciugatura e la quantità 2 volte superiore degli ioni, rispetto agli altri asciugacapelli in commercio, ti permetterà di avere sempre un’acconciatura perfettamente liscia e senza l’odioso effetto crespo.

Sono disponibili, inoltre, 6 impostazioni di velocità e calore e con il getto d’aria fredda potrai fissare la piega e farla durare più a lungo. Per una maggiore praticità è presente un comodissimo gancio che ti permette di appendere l’asciugacapelli dove ti è più comodo. Incluso nella confezione arriverà a casa tua un concentratore del flusso d’aria da 9 millimetri per una piega ancora più precisa. Non solo è compreso anche un diffusore per l’asciugatura dei capelli mossi o ricci che darà ai tuoi capelli un volume e una elasticità mai visti prima.

Non puoi proprio lasciarti sfuggire questa MEGA OFFERTA. Acquista ora su Amazon l’asciugacapelli professionale Philips DryCare Pro a meno della metà del prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.