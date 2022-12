Asciuga i tuoi indumenti più rapidamente con le draw balls

Le draw balls sono perfette per ridurre i tempi di asciugatura dei capi, nell'asciugatrice, e per risparmiare energia elettrica

Con l’arrivo dell’inverno, le asciugatrici diventano indispensabili per i nostri indumenti, ma quanto spreco di tempo e di energia! Per evitare ciò, acquista le draw balls Flor de Lis, in offerta su Amazon a soli 16,97€.

Le draw balls sono delle palline da inserire all’interno del cestello dell’asciugatrice assieme al bucato bagnato, hanno la specificità di velocizzare il processo di essiccazione degli indumenti poiché muovendosi all’interno del cestello separano i vestiti facendo passare meglio l’aria calda e assorbendo l’umidità.

Le draw balls di lana merino, amiche dell’ambiente

Nel set di Flor de Lis, troverai sei palline di lana di 7 centimetri ognuna, abbinate ad un olio alla fragranza di talco per bebè. Le palline sono fatte al 100% di lana organica di altissima qualità Neo Zelandese.

Queste fantastiche draw balls fanno risparmiare consumi, poiché riducono i tempi di asciugatura del 15%-30%. Assorbono l’umidità del cestello accorciando il ciclo e facendo risparmiare energia e denaro. Inoltre, riducono le cariche statiche dei capi.

Fungono da ammorbidente naturale, perché l’azione di movimento delle palline tra i panni distende i tessuti e li rende più morbidi. Così facendo, potrai dire addio agli ammorbidenti sul mercato che contengono sostanze chimiche inquinanti.

Sono adatte a qualsiasi tessuto naturale, e sono riutilizzabili per più di 1000 cicli di asciugatura. Sono completamente naturali, e quindi anallergiche, perfette anche per i panni dei più piccoli. Puoi aggiungere, inoltre, ai tuoi capi, un tocco di talco, grazie all’olio in dotazione, che dona un profumo duraturo.

Acquista ora le draw balls, per risparmiare sui costi e per dare ai tuoi indumenti nuova vita, grazie alle loro qualità del tutto naturali. Approfitta dello sconto Amazon.

