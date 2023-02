Apple Watch Ultra al MINIMO STORICO: un prezzo così non si era MAI VISTO

L'offerta di Amazon sul top di gamma degli Apple Watch è davvero imperdibile, approfittane il prima possibile

Amazon ha appena lanciato un’offerta che non si era mai vista prima! Ad oggi l’Apple Watch Ultra è disponibile al suo prezzo minimo storico con uno sconto eccezionale dell’11%.

Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 899 euro, quindi risparmiando più di 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna possibile presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più il pagamento può essere effettuato in comode rate mensili da meno di 100 euro con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero unica, non fatevela scappare!

Apple Watch Ultra al prezzo più basso di sempre

L’Apple Watch Ultra è il top di gamma nel suo settore, capace di unire prestazioni elevatissime ad uno stile elegante e di grande vestibilità.

Ha ha il display più grande della linea di smartwatch Apple, con una cassa in titanio da ben 49 mm. Lo schermo tra l’altro è anche il più luminoso di sempre, per far sì che sia sempre leggibile. Per migliorare il suo utilizzo in condizioni estreme, di uno speaker e 3 microfoni in modo da sentirlo sempre e in modo anche vengano sempre recepiti i comandi vocali.

L’orologio di ultima generazione si caratterizza per l’Action Key, un pulsante fisico di colore arancione in più completamente personalizzabile dall’utente: ciò vuol dire che ognuno potrà decidere quale funzione associargli. Grazie all’Action Key è anche possibile richiamare una speciale sirena d’allarme che riproduce un suono a ben 86 decibel, pensata ovviamente per attirare i soccorsi in caso di emergenze.

Anche l’autonomia è elevatissima: in media si parla di 36 ore di utilizzo, aumentabili a 60 con l’apposita funzionalità di ottimizzazione della batteria. Ovviamente il dispositivo è resistente all’acqua (fino a 100 metri di profondità) e anche a temperature estreme, da -20°C a 55°C.

L’occasione che vi sta offrendo Amazon è davvero incredibile: ad oggi l’Apple Watch Ultra è disponibile al suo prezzo minimo storico con uno sconto eccezionale dell’11%. Correte ad acquistarlo prima vada a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.