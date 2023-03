Apple Watch, SOLO OGGI SU Amazon RISPARMI 40 euro!

Approfitta dello sconto di ben 40 euro e acquista ora su Amazon questo fantastico Apple Watch.

Con Apple Watch ti semplifichi letteralmente la vita! Solo per oggi puoi acquistarlo su Amazon risparmiando ben 40 euro, che non sono affatto pochi. Inoltre Amazon ti da la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili. Questo significhi che già da domani inizi ad usarlo ma che lo pagherai con tutta calma senza risentire della spesa.

Apple Watch ti semplifica la vita!

Grazie all’orologio firmato Apple non dovrai più avere sempre lo smartphone in mano, in questo modo sarai più concentrato e vedrai solo le notifiche che ti interessano davvero ignorando tutto il resto che è solo causa di distrazione. Ecco nel dettaglio tutto quello che questo prodotto è in grado di offrirti.

Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio senza dover per forza farlo da cellulare.

È fino al 20% più veloce rispetto alla precedente versione.

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze2 e “Rilevamento incidenti”.

Con Apple Watch puoi calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone.

App Allenamento migliorata con tante modalità per fare sport ancora più avanzate.

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa o di ritmo irregolare che ti mettono in allerta sullo stato della tua salute.

E poi puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri in tutta comodità.

Approfitta dello sconto di ben 40 euro e acquista ora su Amazon questo fantastico Apple Watch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.