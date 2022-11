Apple Watch SE ricondizionato: la scelta GREEN che ti fa risparmiare

Con ben 50€ in meno rispetto al prezzo originale, oggi puoi acquistare su Amazon un Apple Watch SE color grigio siderale ricondizionato garantito.

Un super prezzo – solo 229€, grazie ad uno sconto di 50€ applicato da Amazon, per l’irrinunciabile Apple Watch SE grigio siderale ricondizionato. Le condizioni di questo Apple Watch SE sono eccellenti, senza alcun segno di danni estetici visibili e attentamente ispezionato, pulito e testato dai fornitori Amazon. I prodotti ricondizionati si pregiano del marchio Climate Pledge Friendly, che ne certifica la sostenibilità ambientale e l’impegno a proteggere l’ambiente.

Incluso nell’acquisto riceverai lo strumento di rimozione SIM, la spina certificata CE e il cavo certificato MFI. Questo Apple Watch SE è praticamente pari al nuovo, con nessun graffio sullo schermo e ottime prestazioni della batteria originale. Il cinturino nero ha una misura di 40mm e si adatta a qualsiasi tipologia di polso.

Apple Watch SE ricondizionato: una carezza per l’ambiente

I prodotti ricondizionati pari al nuovo, come nel caso di questo Apple Watch SE disponibile su Amazon con ben 50€ di sconto, sono i migliori alleati per l’ambiente. Articoli che, per motivi di nuovi acquisti o altro, vengono venduti a condizioni eccellenti e che sono funzionali al 100%. Con Apple Watch SE avrai un vero e proprio mondo a “portata di polso”: chiamate, messaggi, interattività, rilevazione della frequenza cardiaca, monitoraggio della qualità del sonno, funzioni sport, musica, podcast, audiolibri, tutte le app più amate e tanto altro ancora. Puoi personalizzare il quadrante con foto o grafiche accattivanti, e gestire il tutto vocalmente.

Coglio al volo quest’occasione: acquista Apple Watch SE , cassa colore grigio siderale con cinturino sport, ricondizionato a soli 229€ contro i 279€ originali, grazie allo sconto di 50€ che trovi già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.