Apple Watch ricondizionato: PREZZO BASSO e scelta ECO

Scopri le condizioni per avere Apple Watch Series 3 ricondizionato ad un prezzo davvero piccolo.

È l’oggetto del desiderio per molti, e con l’opzione ricondizionato può essere tuo per un prezzo davvero piccolo: scopri le condizioni per avere Apple Watch Series 3.

La scelta migliore per il pianeta, e per il tuo risparmio: acquistare un prodotto ricondizionato, erroneamente bollato come “di seconda mano”, prolunga la durata dell’apparecchio e riduce gli sprechi elettronici e la produzione ed estrazione di nuove materie prime. In poche parole, è la scelta di chi ha a cuore il benessere del pianeta e che, al contempo, vuole togliersi lo sfizio di possedere un prodotto di un brand eccellente quale Apple… in questo caso, Apple Watch Series 3 GPS color grigio siderale, con cinturino grigio sport e ricondizionato.

I prodotti ricondizionato di Amazon Renewed sono testati e certificati nel loro funzionamento. Questo Apple Watch presenta condizioni eccellenti, il che significa che non ha alcun graffio visibile né sul vetro né sulla scocca, è perfettamente funzionante al 100%, e la batteria è praticamente pari al nuovo.

Un prodotto “come nuovo” e un grande risparmio

Scegli di non rinunciare ai prodotti che più ami e più desideri, ma fallo con coscienza: acquistare articoli tecnologici ricondizionati è sensato, etico e soprattutto sostenibile. Non solo Apple Watch come in questo caso, ma anche iPhone, MacBook, AirPods e tanto altro ancora. Con il tuo Apple Watch potrai fare sport, monitorare l’attività cardiaca, rispondere al telefono e tanto altro.

Un regalo di Natale in anticipo, o semplicemente una coccola per donarsi un oggetto di indubbio valore… a sole 184,98€! Un prezzo incredibilmente stracciato per Apple Watch Series 3 42mm GPS con cassa in alluminio color grigio siderale e cinturino sport grigio, ricondizionato. Scegli il meglio per l’ambiente: opta sempre per i prodotti ricondizionati e controllati di Amazon Renewed.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.