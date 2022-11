Apple Watch 5 ricondizionato: la scelta green in SUPER SCONTO

Sconto del 12% per l'Apple Watch 5 ricondizionato su Amazon, ad un prezzo imperdibile.

L’Apple watch è uno degli orologi smart migliori sul mercato. Oggi, troviamo l’Apple Watch 5 ricondizionato ad un prezzo formidabile, mai visto prima, in offerta su Amazon a soli 216,84€. Risparmierai ben 32,16€, rispetto al prezzo di partenza.

Per poter sbloccare lo sconto completo del 12%, basterà aggiungere l’articolo nel carrello ed al momento del pagamento finale, il prodotto rsiulterà scontato automaticamente.

Scelta Eco-friendly e super conveniente per un prodotto top di gamma

L’Apple Watch è perfetto per chi vuole sempre rimanere connesso. Un piccolo orologio intelligente dal design semplice e moderno, che rispecchia l’eccellente marchio Apple.

Il modello si presenta in colore argento con un cinturino bianco e con la cassa in alluminio. Si tratta di un perfetto orologio da passeggio e sopratutto per praticare attività fisica.

Il prodotto è un Apple Watch Series 5 44mm (GPS) si trova in perfette condizioni, nonostante sia ricondizionato. L’orologio è stato perfettamente ispezionato, testato e anche pulito dai fornitori di Amazon. L’articolo ha una batteria che supera ben oltre l’80% di capacità comparato ad uno nuovo. Inoltre, il prodotto è coperto da una garanzia Amazon Renewed di ben un anno, per qualsiasi tipo di problema.

L’articolo verrà venduto con alcuni accessori, che saranno ovviamente compatibili e funzionanti con l’orologio di Apple. Verrà ricevuto in una scatola generica ed è idoneo alla sostituzione o rimborso entro un anno dall’acquisto. Lo schermo dell’orologio è più grande del 30%, oltre a ciò, possiede sensori elettrici ed ottici di frequenza cardiaca. Può essere misurata anche l’altitudine ed effettuare eventuali chiamate d’emergenza. Inoltre, il prodotto è in grado di rilevare le cadute.

L’efficiente Apple Watch 5 ricondizionato di Apple può essere acquistato in offerta su Amazon a soli 216,84€. Sarà inoltre, garantita una consegna gratuita se si effettua l’ordine entro la giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.