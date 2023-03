APPLE TI STA CHIAMANDO: ULTIME ORE per avere il MACBOOK PRO a metà PREZZO!

Bomba del giorno: Apple sblocca lo sconto più pazzo di sempre sul nuovissimo MacBook Pro! Corri, perchè sarà online a questo prezzo ancora per poche ore!

Hai sentito bene! E se anche tu da tempo, aspettavi il giorno in cui avresti potuto cambiare il tuo vecchio laptop con uno davvero incredibile. Oggi è il giorno che attendevi, Apple ti sta chiamando. Solo e solo oggi, potrai avere questo MacBook Pro a veramente pochissimo per ancora qualche ora su Amazon, corri!

Non dovresti lasciarti scappare questa occasione per nulla al mondo, anche perchè non si era mai vista prima di oggi. Corri, perchè questo sconto del 15% è una bomba. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, poi al pagamento finale lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Bomba del giorno: Apple sblocca lo sconto più pazzo di sempre sul nuovissimo MacBook Pro! Corri, perchè sarà online a questo prezzo ancora per poche ore!

Sì, hai sentito bene! Restano ancora pochissime ore prima che scada l’offerta su questo MacBook Pro davvero da urlo firmato Apple. Poche ore e poi scade, questo sconto pazzo del 15%, mai visto prima di oggi.

Questo modello scontato, grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Pro ti sta dietro in ogni momento della giornata, di giorno e di notte. Grazie al suo sistema di raffreddamento attivo, questo pc può sostenere livelli di performance professionali senza fare una piega, davvero da urlo.

Questo MacBook Pro dispone di un display Retina da 13,3″ con tanto di luminosità di 500 nit e anche un’ampia gamma cromatica P3, per garantirti sempre immagini brillanti e dettagli incredibili.

Solo e solo oggi potrai avere questo MacBook Pro a veramente pochissimo rispetto al prezzo di partenza, con tanto di sconto davvero folle! Corri, perchè sta davvero per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.