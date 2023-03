APPLE SHOCK: IPhone 14 Plus in super promo per Oggi

Il prezzo è incredibile per un prodotto Apple. IPhone 14 Plus in super promo, solo per oggi su Amazon, non perdere più tempo.

Il device che può davvero farti svoltare, e fare la differenza. Tutto il tuo mondo, insieme ad IPhone ad un prezzo mai visto, solo per oggi, per pochissime ore. Non perdere tempo, non perdere questa occasione, acquista subito Apple IPhone 14 Plus da 128GB, al prezzo più basso dell’ultimo anno.

Puoi acquistare subito questo smartphone Apple dalle qualità paranormali a solo 961,93 euro, ed avere quindi l’opportunità di risparmiare centinaia di euro per un device che solitamente ha un prezzo decisamente più alto.

L’IPhone 14 Plus ti può arrivare a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna.

Questo prodotto è acquistabile con Cofidis, quindi pagabile in comode rate a tasso zero in base alle tue esigenze.

Ecco tutte le caratteristiche di questo prodigioso telefono Apple in super promo

Questo prodotto ha un Display Super Retina molto ampio da 6,7 pollici in ceramic shield, vetro super resistente. Una batteria molto potenta che può durare tutto il giorno, e fino a 26 ore di riproduzione video.

Lo smartphone è resistente all’acqua e una robustezza fuori dal comune. Il Chip A15 Bionic ti permette di avere prestazioni super, per un utilizzo di grandissimo potenziale. Supporta il face ID e la rete cellulare 5G. La fotocamera ha una potenza incredibile, ti consente di scatare foto memorabili.

Vorresti lo smartphone migliore che potessi desiderare? la promo sta per finire quindi affrettati, acquista subito Apple IPhone 14 Plus da 128GB, solo per adesso su Amazon.

