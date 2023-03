Apple iPhone ricondizionato COME NUOVO: oggi lo paghi in sei rate da 50 EURO!

Lo smartphone in offerta è completamente funzionante e in condizioni eccellenti

Desiderate un buon cellulare Apple senza spendere un occhio della testa? Nessun problema, abbiamo la soluzione che fa per voi! Ad oggi su Amazon è disponibile l’Apple iPhone XS ricondizionato in offerta top con uno sconto conveniente del 9%.

Potrete acquistare il modello in condizioni eccellenti a poco più di 300 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. È possibile effettuare il pagamento anche in sei comode rate mensili da 50 euro con Cofidis al check-out. In più, se volete riceverlo domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Cosa aspettate?

Apple iPhone XS: il modello ricondizionato ma come nuovo

L’Apple iPhone XS ricondizionato in offerta su Amazon garantisce delle funzionalità perfette ad un costo davvero stracciato.

È dotato di un Super retina display con oLED all‑screen multi‑touch da 5,8 pollici. Dispone di una doppia fotocamera da posteriore da 12mp con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, e di una fotocamera anteriore truedepth da 7mp con modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e smart hdr.

La memoria enorme da 256 GB permette di scaricare e conservare tutti i file che volete, anche se di grandi dimensioni. Il dispositivo è resistente anche alla polvere e all’acqua fino ad una profondità massima di 2 metri per 30 minuti.

Essendo ricondizionato, questo modello è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. È completamente funzionante ed in condizioni eccellenti, quindi non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Anche la batteria supera dell’80% la capacità di quella originale.

L’offerta di Amazon è, quindi, davvero un affare: ad oggi l’Apple iPhone XS ricondizionato è disponibile con uno sconto conveniente del 9%, quindi a poco più di 300 euro. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato in piccole rate mensili.

