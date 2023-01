Apple iMac 4K RICONDIZIONATO: l’occasione da non perdere

Vuoi rispettare l'ambiente e fare una scelta giusta e vantaggiosa anche per te? Acquista Apple iMac 4K su Amazon Renewed

È realmente vero che gallina vecchia fa buon brodo? A quanto pare sì, perché quando si parla di ricondizionato, il vecchio che torna nuovo è conveniente. Amazon Renewed ti propone un’offerta che non puoi rifiutare: Apple iMac 4K, 21,5”, a soli 699,99€.

Non solo è ricondizionato, e quindi già conveniente di per sé, ma è anche provvisto di uno sconto del 6%, che ti fa risparmiare ancora.

Amazon Renewed, la casa della convenienza e della garanzia: Apple iMac 4K è l’occasione giusta per te

Su Amazon Renewed puoi acquistare prodotti ricondizionati in ottime condizioni. Prima di essere messi in vendita e spediti, i dispositivi vengono testati da fornitori approvati da Amazon, e vengono messi a nuovo. Tutti i prodotti acquistati tramite Amazon Renewed hanno garanzia di un anno.

L’Apple iMac 4K, di 21,5 pollici, con processore Intel core i5, è un dispositivo da non farti scappare. Il fatto che sia ricondizionato non intacca le sue prestazioni, perché ricondizionato non vuol dire vecchio, bensì simboleggia la nuova vita di un dispositivo, limitando gli sprechi.

Se la cifra resta comunque sostenuta, Amazon ti dà la possibilità di affrontare il pagamento con Cofidis, pagando a rate l’importo, per non dover rinunciare al computer dei tuoi sogni.

Scegli l’affidabilità e l’efficienza di Amazon Renewed, ed affidati a professionisti del settore. Un prodotto di qualità, super conveniente. Il commercio del rigenerato è positivo sia per l’economia, che per l’ambiente. Anziché buttare via un dispositivo, lo si ripara, sostituendo parti dove possibile, e mettendolo a nuovo. Acquistando un prodotto ricondizionato, fa del bene all’ambiente e alla tasca.

Scegli l’Apple iMac 4K ad un prezzo imbattibile, e sostieni l’ambiente.