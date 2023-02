Aperitivi gustosi con una nota di bambù

Gli aperitivi sono il tuo momento della giornata preferito? Nella tua cucina, allora, non può assolutamente mancare il tagliere in bambù

In cucina, anche l’occhio vuole la sua parte, e allora perché non scegliere di servire i tuoi formaggi e aperitivi su un tagliere di primissima qualità? Il tagliere in bambù per formaggi è scontato su Amazon a soli 64,99€. Ma attento, perché non sono qui a proporti un’offerta solo su un tagliere, ma anche sul set di coltelli che lo accompagna.

Il tagliere, infatti, include un cassetto estraibile, che contiene coltelli e altri utensili da cucina, con manici in bambù. Questo fantastico accessorio è utile in ogni occasione, dalle feste con gli amici, alle cene più intime, perché è versatile, bello da vedere, utile, e soprattutto fatto con materiali di qualità.

Tagliere in bambù, l’indispensabile per un banchetto a regola d’arte

Questo tagliere, di Durawe Company, è perfetto anche come regalo di compleanno, regalo per una giovane coppia che sta andando a convivere, ma anche come pensiero per San Valentino, per stupire la tua dolce metà con un prodotto originale, che tornerà utile, sicuramente, in una delle vostre cene.

E’ costituito da bambù di altissima qualità al 100% naturale, ed oltre ad essere pratico è anche eco-friendly, perché sostiene l’ambiente e non lo inquina con elementi nocivi. Pulirlo è facilissimo, e in poche mosse il set tornerà già operativo per il prossimo aperitivo.

Adagia i tuoi alimenti sul tagliere senza preoccupazioni, perché il bambù non nuoce alla tua salute, anzi, la rispetta, e le pietanze non assorbiranno nessuna sostanza tossica dal vassoio. Le ciotoline, che troverai all’interno della confezione, sono in ceramica. Tutti gli utensili sono in acciaio inossidabile, con manici in bambù, e i vassoi sono in ardesia.

Immagina già una sera d’estate, il tuo giardino confortevole, una bella atmosfera, e tanta voglia di divertirsi e di rilassarsi: il tagliere in bambù per aperitivi è indispensabile per gustare i cibi in maniera impeccabile. Non farti sfuggire l’offerta Amazon, e metti nel carrello il prodotto. Sei ancora in tempo per riceverlo entro il 14 febbraio e stupire il/la partner.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.