Annota i tuoi impegni con stile ed eleganza, sull’agenda 2023 Il Piccolo Principe

L'agenda 2023 targata Moleskine offre un'edizione limitata dedicata al Piccolo Principe, per prendere i tuoi appunti in modo unico

Il 2022 sta giungendo al termine, e tu hai già molti programmi per l’anno che sta arrivando? Annotali subito sull’agenda 2023 Il Piccolo Principe, edizione limitata, targata Moleskine. Ora, su Amazon, è in offerta a soli 14,99€. Non perdere questa offerta, ed acquista l’agenda 2023 in edizione limitata.

Il layout settimanale permette di avere una visione degli appuntamenti sulla sinistra, mentre sulla destra avrai una pagina a righe per le note proprio come il classico taccuino Moleskine.

L’agenda 2023 pratica ed unica di Moleskine

L’agenda ha gli angoli arrotondati, chiusura ad elastico, nastrino segnalibro e scritta “in caso di perdita” nella pagina anteriore. La carta da 70 g/m² è color avorio e senza cloro. E’ un taccuino unico nel suo genere, pratico da utilizzare e bello da sfoggiare. Potrebbe essere anche un ottimo regalo, per ogni occasione, per le persone che ami e che hanno bisogno di tenere un segno dei loro appuntamenti.

Ogni agenda include un inserto speciale di 295 adesivi colorati per personalizzare la tua agenda settimanale: 1 foglietto di stickers con le lettere dell’alfabeto e 2 fogli con tante icone diverse. Il formato Pocket 9 x 14 cm ti consente di averla sempre con te, e il colore lilla dona un tocco di classe all’agenda.

Scrivi a mano i tuoi appunti, e stimola la tua creatività, con l’agenda 2023 Moleskine. Questo taccuino è degno di quello utilizzato dai grandi artisti. Utilizzalo anche tu per tenere traccia dei tuoi promemoria, degli appuntamenti, ma anche annotare pensieri e riflessioni.

Acquista ora l’agenda 2023 Moleskine dedicata al Piccolo Principe, e non perdere l’occasione di avere un pezzo edizione limitata, ad un prezzo imbattibile.