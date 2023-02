ANCORA POCHI PEZZI Cuffie JBL qualità audio PAZZESCA su Amazon

Puoi crederci? La qualità eccelsa delle cuffie JBL e del suo audio spettacolare ad appena 59€ grazie allo sconto del 40% che Amazon ti ha riservato. Affrettati però, ci sono ancora poche disponibilità!

Immagina di godere della tua musica preferita con delle cuffie auricolari bluetooth in-ear che supportano anche chiamate con audio super nitido e definitivo… ma non solo. Con le cuffie in ear Bluetooth JBL Wave 300 TWS completamente wireless e con driver dinamici da 12 mm, puoi goderti musica, sport e chiamate stereo con il suono potente e di qualità JBL Deep Bass. Sperimenterai un suono senza precedenti e senza compromessi ovunque ti trovi, sia in viaggio che in palestra che a casa oppure in videochiamata con i tuoi colleghi per una call.

Lunga durata della batteria ricaricabile con fino a 6 ore di ascolto musicale più 20 ore grazie alla custodia di ricarica rapida; 1h extra di musica in soli 10 minuti e una ricarica completa in 2 ore… insomma, un prodotto praticamente perfetto con un prezzo folle MAI VISTO PRIMA su Amazon.

Design ergonomico resistente alla pioggia e super confortevole

Le cuffie JBL nel loro colore nero, bianco, blu o rosa sono diverse dalla concorrenza non solo per la cura dell’audio (unico al mondo), ma anche per il design confortevole ed ergonomico che è anche impermeabile. Questo ti permette ad esempio di fare jogging senza preoccuparti di due gocce di pioggia, o di indossarle in palestra senza che il sudore comprometta le loro funzionalità. Gestisci chiamate stereo in vivavoce e la musica o usa l’assistente vocale con un solo tocco; Dual Connect permette agli auricolari di essere usati singolarmente, risparmiando la durata della batteria

40% di sconto per sole 59.90€: un prezzo incredibile per le JBL Wave 300 TWS, gli auricolari wireless in-ear con microfono integrato e custodia ricaricabile, oggi disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.