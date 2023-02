ANCORA PER POCO Apple Watch ad un PREZZO FOLLE su Amazon: approfittane ora!

È l'accessorio smart perfetto per chi ama viaggiare e fare attività fisica all’aria aperta sempre nel massimo comfort

Se siete alla ricerca di uno smartwatch dalle alte prestazioni, non fatevi scappare la super offerta di Amazon sull’Apple Watch SE di seconda generazione, ad oggi disponibile con uno sconto incredibile del 13%.

Potrete acquistare l’orologio smart tra i migliori in circolazione a soli 269 euro, quindi risparmiando 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna effettuabile anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out, quindi cosa aspettate? Cogliete al volo l’offertona del giorno!

Apple Watch SE di seconda generazione: caratteristiche e funzionalità

L'Apple Watch SE di seconda generazione è l'accessorio smart perfetto per chi ama viaggiare e fare attività fisica all'aria aperta sempre nel massimo comfort.

È dotato di un ampio display Retina che garantisce una visualizzazione ottima, così come la sensibilità al tocco è perfetta. I quadranti sono luminosi e facili da leggere, mentre il cinturino Sport in morbido silicone è anallergico e facilmente lavabile.

Il dispositivo resiste agli urti, alla polvere ed è impermeabile tanto che può essere utilizzato anche nell’acqua con una profondità massima di 50 metri. Per queste sue caratteristiche è ideale per chi svolge qualsiasi tipologia di attività sportiva, anche le più avventurose.

Grazie a diversi tipi di sensori di ultima generazione, è in grado di monitorare anche diversi fattori vitali, tra cui l’ossigenazione del sangue e la frequenza cardiaca, avvisando immediatamente l’utente se i valori sono irregolari. In più è dotato di funzioni avanzate per la sicurezza come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”.

L’Apple Watch SE di seconda generazione è un vero e proprio gioiellino quindi non fatevelo scappare! Ad oggi è disponibile con uno sconto incredibile del 13%: questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 269 euro da pagare anche in comode rate con Cofidis.

