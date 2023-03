ANCORA PER POCHISSIMO il Google Pixel 7 IN SUPER SCONTO

La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

In cerca di uno smartphone nuovo dalle prestazioni eccellenti ma con un costo abbordabile? Quello che fa per voi è il Google Pixel 7, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 7%.

Potrete acquistare il dispositivo potente e versatile a soli 605 euro, risparmiando più di 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrete effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi approfittatene il prima possibile!

Google Pixel 7: caratteristiche e funzionalità

Grazie alle sue caratteristiche, il Google Pixel 7 in promozione è in grado di accontentare le esigenze di tutti sia per progetti lavorativi che nel tempo libero.

Grazie al processore Google Tensor G2, questo modello è più veloce, più efficiente e più sicuro rispetto ai modelli precedenti. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore e, attivando il risparmio energetico estremo, l’autonomia arriva fino a 72 ore.

La fotocamera realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur. Il cellulare è dotato in più di un display nitido, con colori luminosi e intensi. E’ veloce e reattivo, così potrai giocare, scorrere le pagine e cambiare app più agevolmente.

Sfruttando il chip Titan M2, lo smartphone dispone di vari livelli di sicurezza che proteggono le tue informazioni personali in ogni momento. Allo stesso tempo la VPN di Google One integrata aiuta a proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

Ad oggi il Google Pixel 7 è in offerta speciale su Amazon con uno sconto conveniente del 7%. Potrai acquistare il dispositivo potente e versatile a soli 605 euro, risparmiando più di 40 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.