ANCHE A RATE la Soundbar Samsung che RIVOLUZIONA IL SUONO!

La Samsung Soundbar è un dispositivo di alta qualità che garantisce un'esperienza audio coinvolgente e immersiva. Scoprila a 100€ in meno!

La Samsung Soundbar è un dispositivo di alta qualità che garantisce un’esperienza audio coinvolgente e immersiva. Questa soundbar, infatti, è in grado di riprodurre un suono bilanciato e uniforme, perfetto per guardare film, ascoltare musica o giocare ai videogiochi.

Grazie alla sua configurazione a 5 canali e alla potenza di 140W, la Samsung Soundbar HW-S50B/ZF è in grado di riprodurre un suono tridimensionale e avvolgente, che trasporta l’utente all’interno dell’esperienza audio. Inoltre, questa soundbar è dotata di tecnologia wireless ottimizzata, che garantisce una connessione stabile e senza interferenze. In questo modo, è possibile ascoltare la propria musica preferita in streaming, senza alcuna interruzione.

Il Music Mode è una funzionalità aggiuntiva che permette di godere al massimo della propria musica, riproducendola in modo dettagliato e fedele all’originale. Questa modalità è particolarmente indicata per gli appassionati di musica, che desiderano vivere un’esperienza audio di altissima qualità.

Approfitta del pagamento in unica soluzione oppure delle comodissime rate mensili da sole 32€ al mese!

La Samsung Soundbar HW-S50B/ZF è dotata di un design elegante e moderno, che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento. Grazie alla sua forma compatta e alle dimensioni ridotte, questa soundbar può essere facilmente posizionata sotto il televisore o sul mobile TV, senza occupare troppo spazio. Ottimo per musica e giochi il tuo stile di vita tutto in una soundbar. Con la game mode pro senti i tuoi nemici anche da lontano, e con la music mode puoi ballare tutta la notte al ritmo di un sistema audio per le tue feste. La ottima esperienza di home cinema con q-symphony. Aggiungi la potenza del cinema al tuo salotto con un televisore Samsung e una soundbar Samsung. Tecnologia di Samsung usa i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, per un’esperienza sonora coinvolgente

Solo 159€ grazie allo sconto del 36%, ovvero ben 100€ in meno dal prezzo originale, oppure 5 comode rate mensili Amazon da sole 32€.

