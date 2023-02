Neanche 20€ per un WI-FI super potente OVUNQUE

Hai trovato un’ottima offerta per avere internet a casa, ma il tuo wi-fi non prende nelle stanze lontane al router? Ecco la soluzione: amplificatore e ripetitore WiFi a meno di 20€ su Amazon!

Quanto è snervante avere un’ottima connessione internet a casa, ma essere costretti a lavorare al piano di sotto – vicino al router – perché al piano di sopra di casa il WiFi prende poco o niente? Purtroppo è un problema che si verifica molto spesso, sia in case dalla metratura molto ampia sia in abitazione che hanno delle mura importanti che isolano il segnale e non gli permettono di arrivare in maniera ottimale dove stiamo lavorando o studiando. Da oggi puoi risolvere questa problematica con TP-Link, il ripetitore wireless che estende il segnale del tuo WiFi e ne potenzia la copertura, compatibile con tutti i modem router.

La notizia più interessante è che – oltre ad essere molto semplice da installare – è davvero conomico: solo 17.99€ grazie al 10% di sconto già presente su Amazon.

Elimina le zone d’ombra nel tuo Wi-Fi

Per avere un segnale davvero forte in tutte le zone della tua casa, basterà posizionare questo ripetitore seguendo le indicazioni del segnale LED e inserire il range extender in una presa di corrente per procedere alla configurazione. Lo Smart LED ti permette di individuare la posizione migliore per sfruttare al massimo le potenza del Range Extender. Una buona posizione si trova tra la seconda e la terza tacca dell’indicatore, ovvero il punto ottimale in cui posizionare il Range Extender per ottenere ottimi performance di estensione.

Cosa aspetti? Goditi il tuo programma preferito in streaming in qualsiasi stanza tu voglia, grazie al ripetitore wireless Wifi di TP-Link, oggi a sole 17,99€ su Amazon grazie allo sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.