AMAZON SHOCK: 41% in meno per Echo Show 5 POCHI PEZZI DISPONIBILI

Imperdibile! Echo Show 5 in offerta a soli 49,99€ su Amazon: sconto del 41% per un’esperienza smart home rivoluzionaria. Se sei alla ricerca di uno smart speaker con schermo touch per migliorare la tua esperienza smart home, questa è l’occasione che stavi aspettando.

Le principali specifiche tecniche dell’Echo Show 5 lo rendono uno dei migliori dispositivi smart home sul mercato. Dotato di uno schermo touch da 5,5 pollici con risoluzione di 960×480 pixel, l’Echo Show 5 ti permette di controllare facilmente le tue videocamere di sicurezza, gestire le tue luci e termostati smart, e persino cucinare seguendo le ricette in tempo reale. Grazie al suo design compatto e alla sua forma ad angolo, può essere posizionato praticamente ovunque nella tua casa.

Il cuore dell’Echo Show 5 è l’intelligenza artificiale di Alexa, che ti offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzata. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le notizie, controllare il meteo e molto altro ancora. Inoltre, con la funzione “Drop In”, è possibile effettuare videochiamate con altri dispositivi Echo o l’app Alexa, rendendo ancora più semplice rimanere in contatto con amici e familiari.

Per quanto riguarda l’audio, l’Echo Show 5 è dotato di un altoparlante da 1,65 pollici che offre un suono di alta qualità. La funzione di riduzione del rumore e la tecnologia di formazione del fascio assicurano che la tua voce venga captata chiaramente anche in ambienti rumorosi. Infine, la privacy è una priorità per l’Echo Show 5, che include una copertura per la fotocamera integrata e la possibilità di disattivare l’audio e il video in qualsiasi momento.

Non perdere l’occasione di aggiudicarti l’Echo Show 5 a soli 49,99€, approfittando di uno sconto del 41% su Amazon. Questa offerta è limitata, quindi non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa uno dei migliori dispositivi smart home sul mercato a un prezzo straordinario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.